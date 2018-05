Villanellakoren gooien hoge ogen op Europees muziekfestival 16 mei 2018

02u50 0

Tijdens het Europees Muziekfestival voor de Jeugd (EMJ) in Neerpelt presteerden zowel het Tienerkoor als het Jeugdkoor Villanella uit Laakdal bijzonder goed. Het Tienerkoor Villanella behaalde als enige koor van de 96 deelnemers een eerste prijs summa cum laude. Het is de hoogst mogelijke score die kan behaald worden. Als bekroning voor deze hoogst uitzonderlijke zangprestatie mocht het Tienerkoor optreden voor een verzamelde Europese jury en gespecialiseerde koorliefhebbers tijdens een laureatenconcert.





"Vooral de uitvoering van het plichtlied 'For the Fallen' van Sebastiaan Van Steenbergen en de uitvoering van het 7-stemmige werk 'Ave Maria' van Franz Biebl, maakte veel indruk op de juryleden. Een ontroerde jury die spontaan meegaat in de staande ovatie, het gebeurt niet vaak in Neerpelt. Tienerkoor Villanella kreeg het voor elkaar: het pakte de hele kerk in, inclusief de internationale jury. Met hun frisse, ontwapenende presentatie maar en vooral door hun vocaal hoogstaande prestatie wisten ze publiek en jury te overtuigen", aldus Villanella-bestuurslid An Duysters.





(EJM)