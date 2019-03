VIDEO. Alle schoolkinderen zijn één dag poetsvrouw op afscheid van Roza Wouter Demuynck

21 maart 2019

18u25 0 Laakdal Bij de gemeentelijke basisschool De Schans in Veerle-Laakdal ging het pensioen van poetsvrouw Roza Verreckt niet onopgemerkt voorbij. De leerkrachten en leerlingen bezorgden haar op haar laatste dag - na 17 jaren trouwe dienst - een verrassing van formaat.

Uitgedost als poetsvrouwen zongen ze voor haar het ‘Roza-lied’, op het deuntje van ‘Jingle Bells’. “Op pensioen, op pensioen, Roza op pensioen, we zullen haar missen maar er is niks aan te doen”, zongen de leerkrachten en leerlingen uit volle borst. Even voordien hadden 17 leerlingen - eentje voor elk jaar - Roza elk een roos gegeven, telkens vergezeld door een compliment. Zo werd ze onder meer bedankt voor haar lach, babbel, enthousiasme, warmte, gedrevenheid en natuurlijk de steeds propere toiletten.

Roza was tot tranen toe bewogen tijdens haar afscheid. “Jullie zijn heel hard bedankt. Jullie hebben het allemaal mooi in elkaar gestoken. Na al die jaren ga ik jullie missen”, sprak Roza de leerlingen en leerkrachten toe.

“Iedereen hier heeft een goede band met Roza. Ze is heel plichtsbewust en heeft altijd hard gewerkt", zegt directeur Filip Van Dessel. “De leerkrachten zagen het meteen zitten om dit idee uit te werken. In de klas oefenden ze het liedje met de leerlingen. Roza verdient dit mooie afscheid.” Komende zondag volgt nog het ‘officiële’ afscheid van haar collega’s. Dan verwent Roza alle leerkrachten en het poetspersoneel met een ontbijt.