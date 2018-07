Varendonk Feesten 26 juli 2018

In het gehucht Varendonk - met het kleinste oud-gemeentehuis in ons land - staan volgend weekend de Varendonk Feesten op het programma. Op zaterdag 28 juli vanaf 20 uur gaat DJ Tuur voorop in Back to the Future. De toegang tot de grote feesttent in de Grote Steenweg 50 is gratis. Op zondag 29 juli staat de volgende optredens op het programma: van 18 tot 19 uur comedie met Peter Hens, van 19.30 tot 20 uur Red Cloud (talent van eigen bodem) en van 20.30 tot 23 uur live music van Farce Fatale. De organisatie is in handen van het Varendonkteam. (EJM)