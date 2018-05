Vakantietoezicht politie alleen nog na anti-inbraakadvies 29 mei 2018

Als je op vakantie gaat, kan je bij de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout vakantietoezicht aanvragen. Naast de maatregelen die je zelf treft - zoals je woning een bewoonde indruk geven, je brievenbus laten leegmaken, je beste buren op de hoogte brengen van je vertrek en vragen om een oogje in het zeil te houden - houden politieagenten dan af en toe ook extra toezicht en maken ze een rondgang aan je woning.





Vanaf juli kan dit niet zomaar meer. Om nog van vakantietoezicht te kunnen genieten, moet je een inbraakpreventief advies hebben dat niet ouder is dan drie jaar. Heb je dit? Dan kan je vakantietoezicht aanvragen via de website of met een formulier in één van de kantoren. Heb je geen inbraakpreventief advies? Of is dit ouder dan drie jaar? Dan kan je nog snel inbraakpreventief advies aanvragen. Dit advies is gratis. Een inbraakpreventie-adviseur komt dan thuis bij je langs en geeft advies op maat om je woning beter te beveiligen tegen inbraak. Aanvragen kan je via de website, telefonisch op 014/56.47.33, via mail op inbraakpreventie@pzglm.be, of via je wijkagent. Je vraagt dit best ten laatste één maand vóór je vertrek aan. Het vakantietoezicht kan je dan aanvragen nadat je het inbraakpreventief advies effectief hebt gehad. (WDH)