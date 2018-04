Tweede plaats Prolaakdal voor Evelien Thys 28 april 2018

De nieuwe politieke beweging Prolaakdal (Positieve, Realistische en Open beweging Prolaakdal) heeft een volgende naam bekendgemaakt voor haar verkiezingslijst. De 32-jarige Evelien Thys zal de tweede plaats bezetten op de lijst.





Thys woont in Klein-Vorst, is 10 jaar gehuwd en heeft een dochter. Evelien werkt als coördinator voor uitzendbureau Start People. Als hobby speelt Evelien klarinet in de Harmonie Cecilia. "Ik heb voor Prolaakdal gekozen omdat wij een onafhankelijke beweging zijn. Onze speerpunten zijn sociale rechtvaardigheid, eerlijkheid, duurzame, kwaliteitsvolle en realistische initiatieven, versterking van de solidariteit, betrokkenheid door participatie met onze inwoners, consequent handelen met onderbouwde argumentatie, ruimte voor nieuwe vormen van economie, veiligheid en dierenwelzijn."





Evelien is sinds kort lid van de OCMW-raad en het Vast Bureau van het OCMW. (EJM)