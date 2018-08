Twee tieners bedreigen bewoonster met mes bij home invasion 02 augustus 2018

02u42 0 Laakdal Twee mannen hebben dinsdagochtend een home invasion gepleegd in in Veerle. De bewoonster moest onder bedreiging van een mes haar geld afgeven. De twee verdachten zijn opgepakt.

Een 69-jarige vrouw werd in de nacht van maandag op dinsdag overvallen in haar woning. Het was het slachtoffer zelf dat rond 0.45 uur de lokale politie in Geel verwittigde. "Twee mannen hadden langs de achterzijde van een chalet een raam stuk geslagen. Zo drongen ze de woning binnen", vertelt parketwoordvoerster Inge Delissen. "De 69-jarige bewoonster lag op dat moment te slapen. Ze bedreigden haar met een mes en dwongen om al haar geld af te geven." De verdachten vluchtten even later weg met de buit. Nadat het slachtoffer alarm sloeg, snelden de interventieploegen van de politie ter plaatse, van de daders was op dat moment geen spoor meer. Een zoektocht bracht daar verandering in. "Een interventieploeg merkte vijf mannen op die zich verdacht gedroegen. Na verder onderzoek werden twee van hen gearresteerd, waarvan één minderjarige." De minderjarige verdachte is voor de onderzoeksrechter geleid. De meerderjarige verdachte, een 18-jarige, werd woensdagmiddag voor de onderzoeksrechter gebracht. Die besliste hem aan te houden via elektronisch toezicht. (JVN)