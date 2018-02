Twee rijbewijzen ingetrokken 06 februari 2018

02u57 0

De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout hield het voorbije weekend snelheidscontroles. In totaal zijn 1.693 bestuurders gecontroleerd. 86 procent hield zich aan de snelheidslimieten. Twee rijbewijzen zijn onmiddellijk ingetrokken. De controles vonden plaats in Geel (Westelijke Ring), Laakdal (Nieuwe Baan) en Meerhout (Kiezel).





Veertien bestuurders bliezen safe op alcoholgebruik, één persoon is betrapt op een gebruikershoeveelheid cannabis. Daarnaast kreeg een bestuurder een waarschuwing omdat hij geen geldig rijbewijs kon voorleggen. (WDH)