Twee overladingen bij controle zwaar vervoer 16 februari 2018

Politieagenten van de zone Geel-Laakdal-Meerhout organiseerden dinsdag een controleactie op zwaar vervoer. Er werden 34 voertuigen gecontroleerd en er werden 20 bekeuringen opgesteld. Hierbij waren twee overladingen. Eén voertuig was te hoog geladen. Twee bestuurders konden geen geldig keuringsattest voorleggen. Eén bestuurder kon geen geldig inschrijvingsbewijs laten zien en één bestuurder kon geen geldig verzekeringsattest tonen. De overige overtredingen gingen hoofdzakelijk om het niet-handenvrij telefoneren.





Daarnaast werden dertien bestuurders gecontroleerd op alcoholgebruik. Twaalf bestuurders bliezen safe, één bestuurder had teveel gedronken.





De actie vond plaats van 7 tot 18 uur. De zone zette hierbij vijf politieambtenaren in.





De actie vond plaats in heel de politiezone. (WDH)