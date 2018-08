Tine Gielis opnieuw lijsttrekker CD&V Laakdal 17 augustus 2018

02u33 0

Huidig burgemeester Tine Gielis zal op 14 oktober opnieuw de Laakdalse CD&V-lijst trekken. De partij zal de volgende weken ook de andere kandidaten en haar programma bekendmaken. Tine Gielis gaat voor een derde ambtstermijn als burgemeester. Ze doet dat met de slogan #jijbentLaakdal.





Burgemeester Gielis: " Net als de voorbije jaren kies ik voor een politiek op mensenmaat en vanuit het hart. Op deze manier hoop ik opnieuw het verschil te maken en iets bijzonder te kunnen betekenen voor Laakdal. Ik sta hierin uiteraard niet alleen, maar wordt geflankeerd door een zeer divers en geëngageerd team." De lijst van CD&V Laakdal zal naast heel wat ervaren kandidaten ook een pak enthousiaste nieuwkomers en jongeren bevatten. "Samen kiezen we voor de weg vooruit en willen we de handen uit de mouwen steken voor een bruisend Laakdal waar het aangenaam is om te leven en te werken", aldus Tine.





Tine Gielis maakte haar kandidatuur bekend via een Facebook Live-filmpje op Moederdag. (EJM)