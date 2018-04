Tiende Pasta Basta 21 april 2018

De Jongerenwerking van Huize Levensruimte organiseert op zaterdag 28 april voor de tiende keer Pasta Basta, in 't Buurthuis in de Zandstraat. Van 12 tot 15 uur en van 17 tot 20 uur kan er gesmuld worden van pastagerechten. Kleuters van 3 tot 6 jaar betalen 5 euro, kinderen van 7 tot 12 jaar 11 euro en ouder dan 12 jaar 18 euro. Reserveren kan via jongerenwerking@huizelevensruimte.be. (EJM)