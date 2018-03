Thelaja Kinderen brengen Het Meerlaer Mysterie 27 maart 2018

Het jongerentoneelgezelschap Thelaja Kinderen brengt op vrijdag 13 april om 19.45 uur en op zaterdag 14 april om 14.45 uur het toneelstuk Het Meerlaer Mysterie. De opvoeringen gaan door in 't Buurthuis in de Zandstraat 15 in Veerle-Heide. Wie wil weten of de geruchten kloppen die zich in het gehucht verspreiden over het kasteel van Meerlaer, moet zeker komen kijken. Merel Boonen, Daan Boons, Lander De Cnodder, Annelies Farkas, Hannelore Farkas, Hanne Ghoos, Kobe Huybrechts, Febe Martens, Lies Nijsmans, Kinara Rens, Kyana Seyen, Cenne Sterckx, Cyriel Van Elven en Noa Van Roy geven de personages gestalte. Kaarten kunnen gereserveerd worden via www.klim-optoneel.be of via 0479/27.01.24. De toegangsprijs bedraagt 8 euro, voor kinderen tot 12 jaar 4 euro.





(EJM)