Thaleja Jongeren spelen 'Publiciteitsjaren' 30 maart 2018

In 't Buurthuis in de Zandstraat 13 in Veerle-Heide brengen de Thaleja Jongeren de familievoorstelling Publiciteitsjaren. Zij brengen dit stuk op zaterdag 14 april om 19.45 uur en op zondag 15 april om 17.45 uur. Gert Saenen schreef de teksten en is ook de regisseur. De acteursgroep bestaat uit: Lize Adriaens, Jitske Dens, Lene De Groot, Wannes Eraly, Angel Gebruers, Yalenka Haneveer, Laura Lenchant, Giel Luyten, Marie Mees, Chiel Peeters, Serena Rens, Emma Snyers, Hanne Snyers, Yorre Snyers, Floor Sterckx, Lisa Van de Ven, Nalani Verhaert, Roos Vermeulen en Hannes Walraevens.





(EJM)