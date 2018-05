Technische school bouwt kantine voor speeltuin 25 mei 2018

De nieuwe kantine in speeltuin Kinderweelde in de Smallestraat in Eindhout werd feestelijk ingehuldigd. De nieuwbouw is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen de vzw Sport- en Speelpleinen, het gemeentebestuur en leerlingen van Tongelsbos in Westerlo waar zij in het Centrum Deeltijds Onderwijds Kogeka school lopen. De KAJ Eindertse Jongeren en de chiro-afdelingen van Eindhout en Vorst-Centrum animeerden de vele kinderen die bij de opening aanwezig waren. Het gemeentebestuur bevestigde bij monde van burgemeester Tine Gielis (CD&V/LVA) en schepen Frank Sels (sp.a) dat er zal blijven geïnvesteerd worden in een moderne speeltuin met veilige toestellen in Dennenoord.





(EJM)