Te Laakdal, ter zee en in de lucht 2.000 DEELNEMERS VERLEGGEN GRENZEN OP ZOT PARCOURS JEAN EYKMANS

27 augustus 2018

02u36 0 Laakdal De 11de editie van Laakdal Zonder Grenzen was er een met een noodscenario voor de voorspelde regenval. Maar de weergoden toonden genade en 2.000 deelnemers gingen als wildemannen

tekeer op het spectaculaire parcours.





Zowat 2.000 toeschouwers kwamen in de loop van de dag het spektakel aanschouwen. De vzw Vorst Leeft, met steun van de gemeentelijke sportdienst en 140 vrijwilligers, was nochtans voorbereid op slecht weer. "Zo hadden we voor de deelnemers een gesloten tent gezet en de ploegen konden ook beschikken over de sporthal. De speelkussens konden desgevallend neergelaten worden. Maar dat bleek dus niet nodig", aldus een opgeluchte voorzitter Jurgen Mensch.





Voor de deelnemers aan LZG stonden op de weide rond de sporthal enorme luchtkussens opgesteld, waarvan sommige wel 30 meter lang en 8 hoog.De 180 teams kwamen ook dit jaar uit alle windstreken, letterlijk van de Maaskant tot Moorslede en Nederland. De meeste teams komen elk jaar terug. zo ook het Team Infrax uit Hoboken.





"Wij willen dit evenement voor geen geld missen. Winnen zit er voor ons niet in maar dat is bijzaak", zegt Joeri Thomas.





Goede doelen

De geldprijzen die aan de winnende teams verbonden zijn worden alle geschonken aan goede doelen die door de teams op voorhand moeten kenbaar gemaakt worden. Ook dat maakt Laakdal Zonder Grenzen uniek. En een van de lokale teams viel dik in de prijzen. Team Optiek Van de Cruys-Lens on line werd primus in de Go 4 Fun-categorie. Eerder werd dit team onder de naam Eindhoutse Jongeren al 1ste en 2de.





Avalympics

Winnen zat er voor de Crossfit Geelse Poezen niet in. "Wij nemen voor het 3de opeenvolgende jaar deel. We zijn een groep vriendinnen, allemaal rond de 30, die mekaar leerden kennen in de Cross Fit in Geel. Laakdal Zonder Grenzen is voor ons een topdag in het jaar. Hier kunnen we het groot kind uithangen, veel lol maken en morgen zo stijf zijn als een hark, maar het is het waard. En een top-organisatie. We komen zeker terug", zegt Nathalie Van den Bosch.





De vzw Vorst Leeft ging dit jaar een samenwerking aan met de vzw Avalympics, die kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis de mogelijkheid biedt om actief een sport naar eigen keuze te beoefenen.





"Avalympics komt ons helpen bij LZG, later gaan wij bij hen een sportdag organiseren in de vorm een mini Spel Zonder Grenzen. En daarmee is hopelijk een begin gemaakt van een mooie samenwerking.", aldus nog voorzitter Mensch.