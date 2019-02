Tapploeg gezocht voor Vejelse Metten Jean Eykmans

25 februari 2019

De Laakdalse sportraad is op zoek naar een vereniging die de toog aan het podium tijdens de Vejelse Metten wil bemannen op zondag 7 juli 2019. De kandidaten hebben de keuze uit een namiddag- of avondshift of de ganse dag tappen. De vereniging moet een groep afvaardigen van minstens 15 volwassen personen. Verenigingen die interesse hebben sturen zo snel mogelijk een mail aan sport@laakdal.be.