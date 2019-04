Stein Voet en Nele Devoghel kandidaat voor CD&V op 26 mei Wouter Demuynck

01 april 2019

12u43 1 Laakdal Voor de verkiezingen van 26 mei kiest CD&V voor twee Laakdallers: Stein Voet, voorzitter van de plaatselijke afdeling, en raadslid Nele Devoghel.

Stein Voet behaalde bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen vanop de elfde plaats 412 voorkeurstemmen. De 33-jarige voorzitter krijgt de zesde plaats toegewezen op de lijst van opvolgers voor de Kamer. Het was lijsttrekker Servais Verherstraeten zelf die hem vroeg deel te nemen. “Het is een enorme eer wanneer Servais, hét Kempisch CD&V-kopstuk, je vraagt om als Kempische jongere mee zijn lijst te steunen”, meent Stein Voet. Voor hem wordt het zijn eerste deelname aan bovenlokale verkiezingen.

Nele Devoghel nam in oktober voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Met 359 voorkeurstemmen was ze meteen verkozen en schopte ze het tot CD&V-fractieleider binnen de Laakdalse gemeenteraad. Daarnaast is Nele Devoghel voorzitster van de landbouwraad, initiatiefneemster van het Lalala-pad en bezieler van een hoevewinkel. Zij zal de 28ste plek krijgen op de lijst voor het Vlaams Parlement. “Vanop de Vlaamse lijst onder het lijsttrekkerschap van minister van Leefmilieu Koen Van den Heuvel trek ik volop mee de kaart van de landbouwers en het ondernemerschap”, klinkt het.