Stalen brug van 1.000 ton in enkele uren over Albertkanaal gelegd Toon Verheijen

03 februari 2019

20u22 0 Laakdal Aannemer Sarens heeft in opdracht van de Vlaamse Waterweg nv zondag de nieuwe stalen boogbrug in Eindhout over het Albertkanaal gelegd. Het stalen gevaarte van niet minder dan duizend ton werd met een ponton naar zijn locatie gevaren en daar verankerd. Over enkele maanden kan er ook weer over gereden worden. In totaal worden 62 bruggen vernieuwd, vervangen of opgehoogd.

De Vlaamse Waterweg investeert in het Albertkanaal omdat het dé belangrijkste waterweg is in Vlaanderen die de Kempen, Limburg en de regio rond Luik verbindt met de Antwerpse haven. Jaarlijks wordt er 40 miljoen ton aan goederen verscheept. Dat is evenveel als twee miljoen vrachtwagens. “De aannemer begon zondagmorgen in alle vroegte met de brug naar de plaats te brengen met een ponton op het water”, vertelt Liliane Stinissen van de Vlaamse Waterweg. “In de loop van de namiddag lag het gevaarte al op z’n plaats. Iets sneller dan verwacht, maar de weersomstandigheden zaten helemaal goed. Het was vooral bijna windstil, want het mag dan wel zo’n zwaar gevaarte zijn de wind kan dan nog altijd een cruciale rol spelen.” Deze brug wordt op dezelfde locatie gebouwd als de huidige brug. Eind vorig jaar werd de oude brug al afgebroken om plaats te maken voor de nieuwe stalen boogbrug. De staalstructuur voor de nieuwe brug werd voorbereid in een atelier en daarna geassembleerd op een montageterrein op rechteroever op de terreinen van Frangema staal.

In totaal worden 62 bruggen over het Albertkanaal aangepakt om de binnenvaart nog aantrekkelijker te maken. 32 bruggen zijn al aangepakt en nog eens twaalf zijn in uitvoering. Tegen 2029 moeten ze allemaal aangepakt zijn. De volgende die aan de beurt komen zijn die van Eigenbilzen en Zutendaal. Investeringen van honderden miljoenen euro’s, want de brug in Eindhout alleen al kostte net geen 10 miljoen euro. “De bedoeling is de capaciteit van het Albertkanaal met 25 procent te verhogen”, zegt Vlaamse minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA).