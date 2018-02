Sporters in de bloemetjes gezet 13 februari 2018

De multifunctionele zaal in het gemeentelijk complex aan de Kwade Plas in Veerle liep goed vol voor de jaarlijkse viering van de sportlaureaten. De presentatie was andermaal in handen van tv-journalist Frank Raes. Na het welkomstwoord door de kersverse sportraadvoorzitter Lorenzo Vanderspikken, werden alle kandidaten - zowel clubs als individuele sporters - geïnterviewd door Frank Raes.





Tijdens de pauze werd het publiek vergast op een adembenemend optreden van de BMX-virtuozen Kenny en Wesley Belaey.





De hoofdprijzen gingen naar: G-sporter Lies Gielis (tennis), sportmeisje Nanou Thys (tennis), sportjongen Yirre Saenen (motorcross), sportjeugdclub judoclub Samurai, sportclub Nooit Volleerd Laakdal (handboogschieten), sportvrouw Leonie Gouhie (atletiek) en sportman Wim Cools.





Die laatste werd in 2017 vice-wereldkampioen icosathlon, oftewel de twintigkamp. De persprijs ging naar het VDB Cycling Team (wielrennen).





(EJM)