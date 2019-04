Speeltuin Dennenoord breidt uit met speeltuig voor kinderen met een beperking Wouter Demuynck

03 april 2019

19u54 0

Speeltuin Dennenoord, gelegen aan de Smallestraat in Eindhout (Laakdal), krijgt binnenkort een picknicktafel en een speeltuig voor kinderen met een beperking. Eerder opende er vorig jaar al een gloednieuwe kantine.

“Het is de Laakdalse adviesraad Onbeperkt! die het initiatief nam om de speeltuin in Eindhout uit te breiden met dit nieuwe speeltuig. Zij zamelden geld in om deze realisatie tot een goed einde te brengen”, aldus Yves Christiaens, voorzitter van de adviesraad Onbeperkt!.