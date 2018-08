Speelpleinwerking al 10 jaar goed bezig 16 augustus 2018

Aan de sporthal in Kwade Plas in Veerle verzamelden de kinderen die deelnemen aan de speelpleinwerking met hun monitoren, oud-monitoren ouders en grootouders. Samen met het gemeentebestuur vierden ze het 10-jarig bestaan van de speelpleinwerking in Laakdal. Nadat kinder-dj Benjamin het feestje op ging trok, bedankte schepen Frank Sels (sp.a) in het bijzijn van kinderburgemeester Fleur van de Vreugde, iedereen die bijdroeg tot dit succes. Tijdens de kinderfuif die daarop volgde met een goochelaar en springkastelen kregen alle kinderen gratis ijsjes, hapjes en drankjes. (EJM)