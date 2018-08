Shani (20) staat in finale Miss Fashion 22 augustus 2018

02u35 0

Shani De Peuter (20) heeft de finale van Miss Fashion 2019 gehaald. De finale vindt plaats op 1 september in het Elckerlyc Theater in Antwerpen. "Het is de eerste keer dat ik deelneem aan een missverkiezing", vertelt ze. "Ik ben 16 jaar lang gepest geweest. Ik wil tonen dat mensen die gepest geweest zijn ook in zo'n finale kunnen geraken. Daarnaast wil ik het stereotiepe beeld van de ideale miss veranderen door te laten zien dat je niet perfect slank hoeft te zijn. Of ik nu win of niet, mijn punt heb ik sowieso gemaakt door de finale te halen." Wie voor Shani wil stemmen, kan dat door MF(spatie)25 naar 6045 te sms'en.





(WDH)