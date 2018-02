Schrikkelwandeling 09 februari 2018

02u56 2

VVV Toerisme Laakdal organiseert op zondag 25 februari haar jaarlijkse schrikkelwandeling. Om 8 uur nemen ervaren gidsen de wandelaars op sleeptouw van aan de Vrije Basisschool De Wijngaard, Veerledorp 39. De wandeling leidt langs de mooiste plekjes van Laakdal. Na de ochtendwandeling wacht een heerlijk ontbijt. Inschrijven is verplicht en dat kan tot 19 februari, aan 10 euro per persoon. Inschrijven kan via info@vvvlaakdal.be of tel. 013/67.01.10. (EJM)