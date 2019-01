Schrikkelwandeling met ontbijt Jean Eykmans

16 januari 2019

15u15

VVV Laakdal behoudt haar goede gewoonte om op de laatste zondag van februari haar Schrikkelwandeling te organiseren. Op zondagochtend 24 februari wordt er verzamelen geblazen aan zaal ‘t Fortun in de Smissestraaat 3 in Groot-Vorst. De Schrikkelwandeling vangt aan om 8 uur. De deelnemers worden onderweg begeleid door ervaren gidsen. De deelnameprijs bedraagt 10 euro. Daarvoor krijgen de wandelaars onderweg een hapje en een drankje en na de wandeling wacht hen een lekker, deugddoend ontbijt. Inschrijven is verplicht en dat kan tot -17 februari via info@vvvlaakdal.be of tel. 013/67.01.10.