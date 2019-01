Schrijf nu in voor de seniorenontmoetingsnamiddag Jean Eykmans

14 januari 2019

De Laakdalse seniorenraad nodigt alle 55-plussers uit de gemeente uit op haar seniorenontmoetingsnamiddag op donderdag 31 januari. Van 13 tot 17 uur staan die dag in de polyvalente zaal in Kwade Plas 1 in Veerle allerlei attracties op het progamma: humorist Rocky en Eddy Herman met ludieke acts en typetjes, dolkomische sketches mét inbreng van het publiek, liedjes uit de oude doos en meezingers. Eddy Herman wordt begeleid door een accordeonist. Inkomkaarten kosten 5 euro en zijn te koop bij de verschikkende OKRA-bewegingen en aan het onthaal in het gemeentehuis (Markt 19, Groot-Vorst). In de inschrijvingsprijs zijn 2 broodjes en 2 drankjes inbegrepen. Inschrijven dient te gebeuren voor 24 januari en de inschrijving is definitief na betaling.