Schoolkinderen concerteren in kerk Veerle-Heide Jean Eykmans

10 december 2018

De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van scholengemeenschap KOBA Zuiderkempen geven op 13 en 14 december vier kinderconcerten in de kerk van Veerle-Heide. De leerlingen krijgen daarbij de assistentie van het befaamde Laakdalse koor Villanella. KOBA Zuiderkempen bestaat uit vier scholen in het katholiek basisonderwijs in Laakdal en Meerhout. Op beide dagen zijn er optredens om 14 en 19 uur. Kinderen tot 12 jaar betalen 4 euro, boven de 12 jaar kost een inkomkaart 7 euro, telkens inclusief een drankje. Na de optredens kunnen eet- en drankstandjes bezocht worden in de vrije basisschool De Wijngaard In Veerle. Info en kaarten: Stockmans Peter, tel. 0472/21.39.78.