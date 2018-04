Schepen Jurgen Mensch 'trekt' rechterkolom Prolaakdal 06 april 2018

Jurgen Mensch, huidig schepen van Financiën, zal bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober de rechterkolom trekken van de lokale politieke beweging Prolaakdal. Jurgen zal zo op plaats 14 zij aan zij staan met lijsttrekker Frank Sels. "Samen met de 23 andere kandidaten zullen Frank en ik ons richten op de uitdagingen en verwachtingen van de Laakdallers. Bij de recente gemeenteraadsverkiezingen in Nederland bleken de lokale partijen razend populair. Voor ons staat Laakdal centraal. Met onze ervaring, lokale focus en nieuwe mensen hebben we ons huiswerk klaar om Laakdal te besturen", aldus Jurgen. (EJM)