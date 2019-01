Schepen An Helsen (CD&V) stopt minder dan een maand na eedaflegging: “Combinatie met gezin is te zwaar” Jean Eykmans

31 januari 2019

09u08 0 Laakdal Schepen An Helsen (CD&V) legt, nog geen maand na haar eedaflegging, haar functies in het gemeentebestuur van Laakdal neer. Ze doet dat naar eigen zeggen om persoonlijke redenen: “Ik merk dat het zware schepenambt moeilijk te combineren valt met mijn gezin.”

An Helsen was naast schepen ook voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst (BCSD) en was bevoegd voor welzijn, OCMW, gezin, sociale zaken, emancipatie, gelijke kansen, toegankelijkheid, personeel en kwaliteitsbeleid.

Helsen werd als nieuw talent bij CD&V vanop de zeventiende plaats rechtstreeks verkozen met 503 voorkeursstemmen. “Na 14 oktober kreeg ik de kans om werk te maken van mijn actiepunten voor Laakdal", aldus Helsen. “Ik ondervond dat het voor mij om persoonlijke redenen niet mogelijk is om het intensieve schepenambt goed te combineren met mijn gezin. Ik wil me dan ook excuseren bij mijn kiezers, het personeel en alle inwoners van Laakdal. Ten slotte wens ik de coalitie alle goeds om Laakdal nog mooier te maken dan het al is.”

Kersvers voorzitter van CD&V Laakdal Stein Voet begrijpt Helsens beslissing. “We bedanken An voor haar inzet en de goede samenwerking van de afgelopen maanden. Als lid van ons partijbestuur kan ze ons waardevolle input blijven geven.”

Het ontslag van An brengt wel enkele verschuivingen met zich mee. Zo wordt Raf Moons voorgedragen als schepen en voorzitter van het bijzonder comité. Als gemeenteraadsvoorzitter zal Ils van Hove vervolgens de fakkel overnemen van Moons. Tot slot zal Bob Nysmans zijn intrede doen als gemeenteraadslid.