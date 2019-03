Retrobeurs Jean Eykmans

07 maart 2019

13u50 0

In de lokalen van de Kringwinkel (Oude Geelsebaan 96) gaat zondag 9 maart een retrobeurs door. Liefhebbers van retromatrialen, vintage en kitsch kunnen er de hele dag snuisteren naar believen. De organisatie is in handen van de Kringwinkel Zuiderkempen vzw.