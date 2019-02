Raf Moons legt eed af als schepen en voorzitter van bijzonder comité Wouter Demuynck

28 februari 2019

00u16 0 Laakdal Op de gemeenteraad legde Raf Moons (CD&V) dinsdag de eed af als voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst. Raf Moons volgt zijn partijgenoot An Helsen op, die een stapje terugzet vanwege persoonlijke redenen.

Raf Moons is geen onbekende in de Laakdalse politiek. Vanaf 2006 zetelde hij als raadslid en vanaf 2013 behartigde hij als OCMW-voorzitter de belangen en de zorg van de Laakdallers. Nadat hij sinds januari 2019 fungeerde als gemeenteraadsvoorzitter, pikt hij de draad nu opnieuw op als voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst en als schepen bevoegd voor welzijn, OCMW, gezin, sociale zaken, gelijke kansen, toegankelijkheid, personeel en kwaliteitsbeleid.

Het ontslag van An Helsen bracht verder nog enkele verschuivingen met zich mee. Gewezen schepen Ils Van Hove neemt de fakkel over van Raf Moons als gemeenteraadsvoorzitter en Bob Nysmans, die de voorbije zes jaar al gemeenteraadslid was, doet opnieuw zijn intrede in de gemeenteraad. Nieuwkomer Gitte Willemoons zal dan weer Bob Nysmans vervangen in het bijzonder comité.

“We willen An enorm danken voor haar inzet en de goede samenwerking van de afgelopen maanden. Als lid van ons partijbestuur blijven haar ervaringen een waardevolle input voor onze beleidsmakers”, zegt Stein Voet, voorzitter van CD&V Laakdal. “Tegelijkertijd ben ik trots op het aangepaste beleidsteam dat we hebben gevormd. Onze ploeg is volledig klaar voor de toekomst en barst van de goesting om er in te vliegen.”