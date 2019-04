Raadslid Caroline Janssens (N-VA) tweede lijstduwer voor de Kamer Wouter Demuynck

03 april 2019

14u49 0 Laakdal Bij de federale verkiezingen van 26 mei is gemeenteraadslid Caroline Janssens (N-VA) tweede lijstduwer - op plaats 23 - voor de provincie Antwerpen. Ook in 2014 nam ze al deel vanuit een opvolgersplaats.

Caroline Janssens (32) zetelt al sinds 2012 in de gemeenteraad. In Laakdal richtte ze in 2011 een jongerenwerking op en was ze jongerenvoorzitter. Van juli 2012 tot februari 2013 was ze tevens ondervoorzitter van jong N-VA regio Kempen.

Vooral sociale thema’s wekken de interesse van Caroline Janssens. Na vijf jaar tewerkstelling in de gehandicaptenzorg werkt zij sinds twee jaar op het Vlaams Parlement als N-VA-fractiemedewerker voor de commissies welzijn, gelijke kansen en armoedebeleid. Op federaal niveau wil Janssens blijven werken aan uiteenlopende sociale thema’s.