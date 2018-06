Quiz Varendonk Vraagt 14 juni 2018

02u43 0

Tijdens het feestweekend in Varendonk staat op vrijdag 27 juli de 6de gelegenheidsquiz Varendonk Vraagt op het programma. Ieder quizteam bestaat uit maximum 6 personen. De voorinschrijvingsprijs bedraagt 30 euro en daarvoor krijgt ieder team een drankkaart ter waarde van 10 euro. De quiz vindt plaats in de Grote Steenweg 50 en begint om 20 uur. Varendonk Vraagt is een gevarieerde en plezante quiz. Naast de nodige dranken worden er ieder jaar de inmiddels fel gegeerde boterhammen met zelfgebakken spek geserveerd. De quiz wordt opgesteld en gepresenteerd door Jos Reymen. Inschrijven voor Varendonk Vraagt kan tot 24 juli via http://www.varendonk.be/varendonk-vraagt. Info: Luc Van de Weyer, tel. 0496/21.77.76 of via varendonkers@gmail.com.