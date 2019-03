Politieraadsleden met enige vertraging verkozen Wouter Demuynck

27 maart 2019

23u21 1 Laakdal De gemeenteraad heeft dinsdagavond, met iets meer dan twee maanden vertraging, de politieraadsleden verkozen. Die verkiezing vond ook al plaats tijdens de installatievergadering in januari, maar die werd later ongeldig verklaard door de bestendige deputatie.

In januari werden Jeroen Helsen, Niels Vermeulen (beide N-VA), Theo Van de Weyer (ProLaakdal), Hanne Lintermans en Stein Voet (beide CD&V) verkozen voor de politieraad van zone Geel-Laakdal-Meerhout.

Die laatste zag echter af van zijn zetel in de gemeenteraad, aangezien die niet verenigbaar is met zijn beroep als leerkracht in het gemeentelijk onderwijs. Als opvolger namens CD&V werd Nele Devoghel naar voren geschoven, maar raadslid Paul Mondelaers (Groen) uitte reeds op de installatievergadering zijn twijfels over de geldigheid van de gang van zaken. Hij kaartte aan dat Stein Voet geen kandidaat kon zijn voor de politieraad aangezien hij geen gemeenteraadslid is. Bijgevolg kon Nele Devoghel hem niet automatisch opvolgen, redeneerde Mondelaers.

De VVSG en de bestendige deputatie traden hem daarin bij. De deputatie verklaarde de volledige verkiezing daarop ongeldig, waardoor die opnieuw moest gebeuren. Dinsdagavond vond de nieuwe verkiezing plaats. De bovenstaande vier eerste kandidaten werden opnieuw verkozen. Bob Nysmans (CD&V) werd uiteindelijk de vijfde naam die in de politieraad mag gaan zetelen.