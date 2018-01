Politie flitst op minstens zes plaatsen 02u38 0

Meerhout





Agenten van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout zullen in de maand januari snelheidscontroles organiseren in iedere gemeente van de zone. In Geel wordt er zeker gecontroleerd over overdreven snelheid aan Kievermont en in de Eikenstraat. In Laakdal zal de flitswagen deze maand op de Averboodsebaan en op de Diestse Baan staan, en in Meerhout in de Schoolstraat en op de Gestelsesteenweg. Ook op andere plaatsen kunnen er nog snelheidscontroles plaatsvinden. (JVN)