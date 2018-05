Picknick in ' t Park in pastorietuin 25 mei 2018

In de prachtige tuin van de oude pastorie van Vorst-Meerlaar in de Meerlaarstraat 120 in Klein-Vorst vindt zondag 27 mei van 10 to 15 uur Picknick in 't Park plaats. Wie snel inschrijft via www.laakdal.be kan tegen een democratische prijs mee smullen van het barbecuebuffet tussen 11.30 en 14 uur. Een eigen picknick meebrengen kan uiteraard ook. Alle volwassenen krijgen gratis een glaasje cava aangeboden door de middenstand van Vorst.





De restauratieplannen van de oude Laakdalse stoomzagerij in de Heistraat zijn recent bekendgemaakt en kunnen zondag ingekeken worden. Iedereen kan meedoen aan een wedstrijd waarmee gratis ritjes met de e-tuktuks kunnen gewonnen worden voor een milieuvriendelijke en comfortabele rondrit in het de Merode-gebied.





Wie Picknick in 't Park te voet of met de fiets bezoekt maakt kans op een mooie prijs. Voor de auto's is een parking voorzien op de parking van de vroegere Witte School aan de kerk. (EJM)