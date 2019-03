Oppositie pleit voor nieuwbouw voor ‘t Schanske Wouter Demuynck

28 maart 2019

23u46 0 Laakdal Ook verschillende Laakdalse oppositiepartijen vragen aan het bestuur om de nieuwbouw voor wijkschooltje ‘t Schanske in Veerle-Heide te laten doorgaan. “De onzekerheid bij ouders, leerlingen en personeel heeft lang genoeg geduurd”, klinkt het bij N-VA.

Ondanks de belofte van enkele maanden geleden dat de nieuwbouw voor ‘t Schanske er zou komen, is het gemeentebestuur op dit moment niet meer zeker van zijn stuk. Reden daarvoor is het dalende aantal leerlingen in de school. “Dat de burgemeester zogezegd plots geconfronteerd wordt met de dalende leerlingencijfers waardoor de bouw in het gedrang komt, lijkt ons zeer vreemd. De waarheid is dat dit dossier over de jaren heen zo slecht is aangepakt dat ouders andere oplossingen zijn gaan zoeken voor hun kinderen wegens de schamele infrastructuur en bij gebrek aan toekomstperspectief”, reageert N-VA.

“Vorig jaar nog heeft het gemeentebestuur 80.000 euro uitgegeven aan studiewerk en architecten om de bouw van de school voor te bereiden. Daaraan koppelde de burgemeester een duidelijke belofte dat met de bouw begonnen ging worden. Belofte maakt schuld: de burgemeester moet geen voorwendsels zoeken en doorgaan met de bouwplannen. De onzekerheid bij ouders, leerlingen en personeel heeft lang genoeg geduurd.”

Op de gemeenteraad van dinsdagavond maande de oppositie de meerderheid ook al aan om door te gaan met de bouwplannen. “Er wordt jullie een enorm groot draagvlak aangeboden. Grijp dat dan ook”, stelde Paul Mondelaers (Groen). Ook bij Stem! & Open Vld weerklonken soortgelijke geluiden.