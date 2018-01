Opnieuw koper gestolen aan kerk 02u24 0

Dieven hebben zaterdag opnieuw koper gestolen aan een kerk, deze keer in Veerle. De daders gingen aan de haal met stukken van de dakgoot. Een buurtbewoner had gemerkt dat er iets mis was toen hij het water uit de dakgoot naar beneden zag gutsen. De voorbije maanden is al aan verschillende kerken in de regio koper gejat. (VTT)