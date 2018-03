Op sportkamp in paasvakantie 30 maart 2018

In de paasvakantie organiseert de sportdienst sportkampen voor schoolgaande kleuters en lagereschoolkinderen. De kleuterkriebels vinden plaats van 9 tot en met 11 april van 9.30 tot 15 uur in de gemeentelijke basisschool van Eindhout en/of in school De Schans in Veerle en/of in de sporthal in Veerle. De deelnameprijs bedraagt 36 euro. Het omnisportkamp voor kinderen uit het lager onderwijs vindt plaats van 9 tot en met 12 april van 9 tot 16 uur. Dit kamp vindt plaats in de sporthal in Veerle en kost 48 euro. Inschrijven kan via www.activiteitenlaakdal.be of bij de sportdienst. (EJM)