Onderhoud wegen in alle deeldorpen 10 juli 2018

Het gemeentebestuur keurde het lastenboek goed voor het onderhoud van asfalt- en betonwegen en het fatsoeneren van straten, trage wegen en voetpaden in alle deeldorpen. Het betreft een investering van 350.000 euro. Tot eind 2018 worden de volgende straten aangepakt: Houthoek in Groot-Vorst, Markestraat in Klein-Vorst, Oude Tramlijn en Eindhoutse Heide in Eindhout, Lakstraat in Veerle en Veerle-Heide en Grensstraat in Veerle-Heide. Tine Gielis (CD&V/LVA, burgemeester en schepen van Openbare Werken): "Mensen kunnen problemen steeds melden via www.meldpuntwegen.be. Na herhaaldelijk aandringen bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ligt er een oplossing op de tafel voor de Nieuwe Baan. In augustus zal AWV een slemlaag aanbrengen vanaf de rotonde tot aan het op - en afrittencomplex. Deze herstelling biedt een oplossing voor het rolgeluid en de grove korrel op de fietspaden."





(EJM)