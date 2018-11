Octaaf Janssens in stijl uitgewuifd na 48 jaar lokale politiek Jean Eykmans

24 november 2018

11u42 0

Op 31 december 2018 zet Octaaf Janssens een punt achter zijn politieke carrière. Octaaf zal dan maar liefst 48 jaar actief geweest zijn in de Laakdalse politiek. Als eerbetoon aan Octaaf en diens carrière had burgemeester Tine Gielis en haar schepencollege een stijlvolle afscheidsreceptie op poten gezet in het gemeentehuis. Octaaf Janssens startte zijn politieke carrière in 1970 als gemeenteraadslid voor de Volksunie. Vervolgens werd hij in januari 2007 aangesteld als schepen bevoegd voor onderwijs, personeel en burgerlijke stand binnen het kartel CD&V-NVA en later LVA. In de aanloop naar de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, stelde Octaaf zich voor het eerst in vele jaren, geen kandidaat meer.

Octaafs broer schetste diens levensloop van hun jeugd. Ludo Helsen zette onder meer de verdienste van octaaf in de verf bij de samensmelting van Eindhout, Veerle en Vorst tot de fusiegemeente Laakdal in 1976. En namens de Eindhoutse schooldirectie kreeg Octaaf een open doekje voor diens verdienstelijk werk als schepen van onderwijs de voorbije 12 jaar.

Octaafs vrouw Mia kreeg een bloementuil, voor Octaaf zelf was er een pakket met rode wijn en een houten kistje met daarin herinneringsobjecten aan de gemeente die Octaaf bijna 5 decennia als politicus nauw aan het hart lag.