OCMW zoekt huurwoningen 12 april 2018

Het OCMW van Laakdal is op zoek naar eigenaars van betaalbare huurwoningen die men ter beschikking wil stellen van personen in crisisituaties. Het OCMW wort geregeld geconfronteerd met vaak kwetsbare personen die op zoek zijn naar een betaalbare woning als doorgangswoning. Het OCMW is vooral op zoek naar huizen en appartementen die geschikt zijn voor alleenstaande personen en alleenstaande ouders met kinderen. Wie een dergelijke woning of appartement wil verhuren kan contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW, tel. 013/67.01.10 of via sociaalhuis@laakdal.be. Het OCMW bekijkt vervolgens of de woning geschikt is en maakt met de eigenaars de nodige afspraken. (EJM)