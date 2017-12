Noor is eerste kerstkind van heel Vlaanderen 02u30 0 Benoit De Freine Ouders Gitte en Thomas met baby Noor. Laakdal De prijs voor het eerste kerstekind van Vlaanderen gaat dit jaar naar Noor Cornelis (3,580 kilogram voor 51 centimeter).

Noor is het eerste kindje van papa Thomas Cornelis (25) en Gitte De Houwer (24) uit Vlimmeren. De baby kwam op kerstdag om 0.20 uur ter wereld in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef in Malle. Het familiefeestje op kerstavond, bij de ouders van mama Gitte, moesten Gitte en Thomas aan zich voorbij laten gaan. "Op 24 december zijn we om 16 uur het ziekenhuis binnengegaan. Via sms hebben we de familie op de hoogte gehouden."





In het Heilig-Hartziekenhuis van Lier zag gisteren Noah Ceuppens het levenslicht. Het kerstkindje, 53 centimeter groot en 3,7 kilogram zwaar, is geboren om 13.02 uur. Ouders Nathalie Spruyt (30) en Dieter Ceuppens (33) uit Laakdal zijn zo fier als een gieter. "Gisteren zaten we aan de feesttafel bij mijn ouders, vandaag zouden we Kerstmis vieren bij de ouders van Nathalie. Noah heeft er anders over beslist", lacht de papa.





Ronny Goossens en Sanne Verhaegen uit Merksplas hebben om 8.29 uur hun kerstkindje Ibbe mogen verwelkomen in het AZ Turnhout Sint-Jozef. De jongen weegt 3,970 kilogram en is 52,5 centimeter groot. Het is de tweede zoon voor het koppel, na Zille, die vijftien maanden oud is. "Voortaan zullen we Kerstmis op kerstavond vieren en de verjaardag van Zille op 25 december." (AVH)





Ton Wiggenraad Ibbe met mama Sanne, broer Zille en papa Ronny.