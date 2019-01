Nieuwe voorzitters bij CD&V Laakdal Jean Eykmans

21 januari 2019

Het was een originele nieuwjaarsreceptie bij de Laakdalse afdeling van CD&V. De bestuursleden en sympathisanten van de grootste politieke partij in Laakdal maakten er een Januarfest van, met de heren in Lederhosen en de dames in Dirndls uitgedost. Maar de CD&V-aanhangers waren niet alleen om te feesten naar de voetbalkantine van FC Netezonen in Eindhout afgezakt. Er dienden ook stembeurten gehouden te worden. De belangrijkste verkiezing was die van partijvoorzitter. Stein Voet werd unaniem verkozen tot de nieuwe partijvoorzitter. “Het doet enorm deugd om op de steun te kunnen rekenen van een ganse partij. Van jongeren en minder jongeren, verkozenen en trouwe partijsoldaten. Onze partij beschikt over een heleboel talentvolle Laakdallers. Het doet me een enorm plezier om met zulke geëngageerde ploeg aan de slag te kunnen!”, aldus een trotse nieuwe voorzitter. Stein Voet behaalde op 14 oktober 2018 bij de gemeenteraadsverkiezingen 421 voorkeursstemmen en behaalde daarmee een zitje in de gemeenteraad. Maar Stein stond dat mandaat af omdat hij is tewerkgesteld als leraar in het gemeentelijk onderwijs in Laakdal.

Als voorzitter van Jong CD&V wordt Stein Voet opgevolgd door Hanne Lintermans, die sinds enkele weken ook in de gemeenteraad zetelt. De Laakdalse afdeling van Vrouw & Maatschappij wordt voortaan voorgezeten door Elke Wellens, die in de voetsporen treed van Katrien Eykmans. Ward Sledsens volgt zichzelf op als voorzitter van de seniorenwerking.