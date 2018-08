Nieuwe slemlaag voor Nieuwe Baan 16 augustus 2018

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal volgende week een nieuwe slemlaag aanbrengen op de Nieuwe Baan, van aan het op- en afrittencomplex Geel-Oost (24) van de E313 en de rotonde met de Borgtstraat. De werken starten op maandag 20 augustus en zullen duren tot en met zaterdag 25 augustus, indien de weersomstandigheden het toelaten. Vorig jaar voerde AWV aan de Nieuwe Baan onderhoudswerken uit maar de kwaliteit van het wegdek bleek niet ideaal. Daarom wordt er nu een nieuwe slemlaag aangebracht, in overleg met het Laakdals gemeentebestuur. Met het aanleggen van een nieuwe slemlaag wil AWV het comfort voor de omwonenden en de weggebruikers verbeteren. De losse steenslag zal beter gebonden blijven en minder geluid en stof veroorzaken. Op de kruispunten van de Nieuwe Baan zal plaatselijk eerst de oorspronkelijke bestrijkingslaag hersteld worden.





Tijdens de asfalteringswerken geldt er op de Nieuwe Baan tijdelijk eenrichtingsverkeer richting de rotonde. Het verkeer richting de E313 wordt omgeleid via de Borgtstraat/Meerlaarstraat (N141), Geelsebaan/Kiezel (N126) en de Biezenhoed/Hezemeer. De op- en afritten van het complex Geel-Oost blijven steeds open. Fietsers volgen in beide richtingen een lokale omleiding. (EJM)