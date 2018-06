Nieuwe slemlaag op Nieuwe Baan nog voor bouwverlof 07 juni 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft als beheerder van de N174 (Nieuwe Baan) beslist om een nieuwe slemlaag aan te brengen.





Vorig jaar werden er onderhoudswerken uitgevoerd op het stuk tussen de rotonde met de Borgtstraat (N141) en de op- en afrit E313. Er kwamen sindsdien tal van klachten binnen bij het gemeentebestuur over steenslag, geluidshinder en stof.





Het gemeentebestuur ging daarop diverse malen in overleg met AWV om voor een oplossing te zorgen voor het probleem. "Wij hebben steeds blijven ijveren voor een volwaardige herasfaltering", pleiten burgemeester Tine Gielis en schepen van Mobiliteit en Verkeersveiligheid Frank Sels. "Wij zijn dan ook blij dat AWV heeft beslist om een nieuwe asfalt slem laag aan te brengen. Dit is een goede zaak voor de inwoners en gebruikers. De werken staan gepland nog voor het bouwverlof." (EJM)