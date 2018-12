Nieuw speelterrein in Oost- en West-Molenveld Jean Eykmans

21 december 2018

09u50 0

De ravottende jeugd van Groot-Vorst en omliggende dorpen heeft alvast een origineel kerstcadeau gekregen. In de wijk Oost- en West-Molenveld werd een nieuw spelterreintje geopend, vlak bij de lokalen van de chirojongens van Groot-Vorst. “Het speelterreintje is het resultaat van een participatieproject met de chiro en de kinderen uit de buurt, een zeer vruchtbare samenwerking is dat geworden. De jeugddienst ging in het voorjaar van 2017 van start met de voorbereidingen voor de aanleg van het nieuwe speelterrein. Op basis van de brainstormsessie met de kinderen tijdens de eerste bijeenkomst werden er een aantal criteria opgesteld waaraan het speelterreintje moest voldoen. Belangrijk voor hen was het natuurlijke, avontuurlijke en duurzame karakter van het speelterreintje. Het resultaat biedt plaats voor jonge en oudere kinderen. Zowel de kleuters met hun oneindige fantasie als de oudere avontuurlijke acrobaten zullen hier zeker hun gading vinden”, aldus schepen van jeugd Frank Sels (sp.a).