Netwerken bij een lekker ontbijt 25 januari 2018

Business Network International (BNI) Midden Kempen-Laakdal organiseert op woensdag 31 januari een klantendag in domein De Vesten in de Kanaalweg 6/1 in Eindhout-Laakdal. BNI is een organisatie van ondernemers die tot doel heeft om de omzet te verhogen door middel van netwerken en aanbevelingen. Tijdens de klantendag nodigen de BNI-leden lokale ondernemers uit op de wekelijkse netwerk meeting. Tijdens de meeting komt men meer te weten over de werking van BNI en komt men in direct contact met lokale ondernemers. De klantendag in domein De Vesten begint om 6.30 uur met een ontbijt, gevolgd door een meeting van 7 tot 8.30 uur waarna er nog tijd is om te netwerken. Lokale handelaars die deze klantendag willen bijwonen kunnen contact opnemen met Joeri Van Hirtum, tel. 0496/81.14.64 of via joeri.van.hirtum@telenet.be. (EJM)