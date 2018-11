Nacht-en weekendwerk aan E313 in Laakdal en Oevel richting Antwerpen Wouter Demuynck

14 november 2018

16u49 1 Laakdal Sinds eind september vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) enkele brugvoegen van de E313 tussen Ham en Massenhoven in de richting van Antwerpen. Als de weersomstandigheden geschikt zijn, vinden er komend weekend (17 en 18 november) werken plaats aan de brug van de E313 over Nieuwe Baan ter hoogte van afrit Geel-Oost.

Donderdagnacht (20 tot 6 uur) worden daar, en aan de snelwegbrug over de Gemeentestraat in Oevel (Westerlo), al voorbereidende asfalteringswerken uitgevoerd op de autosnelweg. Zowel donderdagnacht als tijdens het weekend moet het verkeer ter hoogte van de werfzone over één rijstrook passeren en is de oprit Geel-Oost (nr. 24) richting Antwerpen afgesloten. Het verkeer wordt via de Amocolaan/Janssen-Pharmaceuticalaan/Bell-Telephonelaan omgeleid naar de oprit Geel-West (nr. 23).

Van vrijdagavond 16 november (20 uur) tot maandagochtend 19 november (5 uur) staan er dan werken aan de voegen van de snelwegbrug over de Nieuwe Baan (N174) in Laakdal op het programma. Het verkeer richting Antwerpen beschikt ter hoogte van de werfzone over één rijstrook en er geldt een snelheidsbeperking van 70 km/u. Ook de oprit Geel-Oost (nr. 24) richting Antwerpen is dan opnieuw afgesloten. Later worden ook nog de brugdekvoegen van de brug over de Gemeentestraat in Oevel tijdens twee weekends vernieuwd.

Werken aan voegen zijn zeer weersgevoelig. Bij regen of te lage temperaturen kunnen ze niet plaatsvinden en moet de planning dus in laatste instantie nog wijzigen. De meest recente informatie is steeds terug te vinden op de website van AWV.