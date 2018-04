Milieudienst zoekt wandelaars 13 april 2018

02u39 0

De gemeentelijke milieudienst is op zoek naar wandelaars die willen helpen om de trage wegen op Laakdals grondgebied in kaart te brengen. Wie graag wandelt en er de tijd voor heeft kan meteen het nuttige aan het aangename koppelen. Omdat er door omstandigheden vrijwilligers afhaakten binnen dit project zoekt de milieudienst nieuwe vrijwillige medewerkers. De taak van de wandelaars bestaat erin van trage wegen te bewandelen, een eenvoudige infofiche in te vullen en enkele foto's te nemen. Interesse? Bel 013/67.01.10 of mail naar milieu@laakdal.be. (EJM)