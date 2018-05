Met de 'eTuktuk' de Merode verkennen 17 mei 2018

02u49 0 Laakdal Vanaf eind mei kan je met een 'eTuktuk' het prachtige gebied van de Merode en bij uitbreiding de hele Zuiderkempen bezoeken. De 'eTuktuks' zijn electrisch aangedreven driewielers met 1 chauffeur en 4 passagiers.

De tochten starten en eindigen aan de voormalige stoomzagerij in de Heistraat in de Laakdalse deelgemeente Klein-Vorst. Het project wordt mede financieel ondersteund door Leader Kempen Zuid.





De eTuktuks en het nieuwe toeristische project werd voorgesteld door burgemeester Tine Gielis (CD&V/LVA), Peter Bellens (CD&V), co-voorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde, en diens collega Inga Verhaert (sp.a). Burgemeester Tine Gielis: "Samen met Kempens Landschap realiseren we een zinvolle herbestemming en waardevolle toeristische ontsluiting. De eTuktuks zullen de toeristen onze streek leren ontdekken. Er zijn twee routes ontwikkeld die men kan volgen op een tablet."





De oude stoomzagerij dateert uit de 19de eeuw. Dit stuk industrieel erfgoed werd in 1993 als monument beschermd en in 2001 kocht de gemeente Laakdal het bedrijfsgebouw grotendeels aan. Door de jarenlange leegstand is het monument dringend aan restauratie toe. Het gemeentebestuur wil de stoomzagerij weer in eer herstellen en het gebouw en de site een vooraanstaande plaats geven in het toeristisch-cultureel landschap in de Kempen. (EJM)