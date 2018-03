Met de bus naar Schlagerfestival 21 maart 2018

02u35 0

CD&V Laakdal legt bussen in naar de openingsavond van Het Schlagerfestival in de Ethias Arena in Hasselt op vrijdag 23 maart. Ook de vorige jaren kende dit initiatief een groot succes. Er zijn nog steeds plaatsen beschikbaar. Wie graag samen met zijn buren, vereniging of collega's het weekend feestelijk inzet, kan nog tickets bestellen. Een inkomticket plus + vervoer kost 45 euro. Reserveren kan via Stein Voet, tel. 0494/88.54.50 of steinvoet@live.com. (EJM)